Шахматы. Турин. Сборная Украины победила во 2-ом туре

Во втором туре шахматной Олимпиады, которая проходит в Турине (Италия), и женская, и мужская сборные Украины одержали победу.



Женщины со счетом 2,5:0,5 одолели команду Нигерии. Свои партии выиграли Екатерина Лагно и Инна Гапоненко-Яновская. Наталья Жукова свой поединок свела вничью.



Лидируют в соревнованиях женщин сборные Франции, Литвы и Латвии, у которых по 6 очков. Украинки набрали 5 очков. В третьем туре они сыграют с монголками.



Мужская сборная Украины обыграла соперников из Италии – 3,5:0,5. Василий Иванчук, Александр Мойсеенко и Сергей Карякин свои партии выиграли. Павел Емельянов свой матч закончил вничью. В активе украинцев 7 очков. Лидирует – с восемью очками – Россия. В следующем туре украинская мужская сборная сыграет с командой Сербии и Черногории, передает Champion.