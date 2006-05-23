«Черноморец» заберет защитника у тбилисского «Динамо»

К началу нового сезона одесский "Черноморец" намерен пополнить состав еще одним игроком линии обороны. В сферу интересов тренерского штаба черно-синих попал грузинский легионер Георгий Шашиашвили, выступавший в последнее время в тбилисском "Динамо". В прошлом году 26-летний игрок сборной Грузии защищал цвета владикавказской "Алании", однако затем вынужден был вернуться из России на родину.



Шашиашвили уже приезжал в Одессу с ознакомительной целью в первой половине мая. По информации, имеющейся у корреспондента "СЭ" Вячеслава КУЛЬЧИЦКОГО, в ближайшее время ожидается очередной визит потенциального новичка моряков, во время которого, вполне возможно, между ним и ФК "Черноморец" будет заключен контракт, передает «Спорт Экспресс».