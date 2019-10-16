Звезда сборной Украины Зинченко позвал замуж сексапильную возлюбленную

Александр Зинченко / instagram.com/zinchenko_96

Один из ведущих игроков сборной Украины и английского гранда Манчестер Сити Александр Зинченко поставил точку в своем романе с сексапильной телеведущей Владой Седан. Футболист сделал ей предложение о замужестве.

Соответствующую фотографию с подписью "Самое главное "ДА" в моей жизни" Зинченко опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке видно, как Седан целует коленнопреклонненного игрока на газоне киевского стадиона НСК Олимпийский на фоне сотен белых и красных роз.

Напомним, ранее Александр Зинченко вместе с партнерами по сборной Украины одержал в Киеве убедительную победу над звездной сборной Португалии и обеспечили себе выход в финальную часть Евро-2020.