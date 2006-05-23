Молдове не хватает денег на трансляцию ЧМ по футболу

Перед чемпионатом мира владелец маркетинговых прав на показ матчей турнира предложил Молдавии, как и другим странам, купить права на трансляцию игр на территории этой страны.



Как сообщает «Газета.Ru»

, представителям национального телевидения удалось сбить цену, но, все равно, ими была предложена лишь половина оговоренной суммы. После этого компания, занимающаяся распространением прав, отказалась иметь дело с Молдавией.



Председатель компании "Телерадио" Илья Телешку надеется, что футбол в Молдове все-таки увидят: "Мы ищем возможности, анализируем все варианты, чтобы молдавский зритель все же увидел мировой футбол. Ищем спонсоров. Стоимость показа всех матчей обойдется в ?15 тыс. Сейчас не могу сказать, покажем мы футбол или нет. Пока точку ставить рано. Ведем переговоры с правительством", - сказал Телешку.



Начальник управления спорта министерства образования, молодежи и спорта Анатолий Попушой надеется увидеть футбол по российским, украинским или румынским каналам. А пока депутат парламента Анжела Арама направила депутатский запрос в прокуратуру по поводу ситуации вокруг трансляции чемпионата мира.