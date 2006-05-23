7-летний пловец одолел 2,25 км в холодных водах

Брэкстон Билбри семи лет от роду стал одним из самых юных людей, когда-либо переплывавших зыбкие и холодные воды, отделяющие остров Алкатрас от сан-францисского берега.



Ему понадобилось 47 минут на то, чтобы преодолеть 2,25 километра - именно на этом расстоянии от берега находится печально известная бывшая тюрьма, в которой в свое время сидели многие знаменитые гангстеры, в том числе и Аль Капоне, сообщает ВВС.



Тюрьма была закрыта в 1963 году; за долгие годы ее существования, несмотря на предпринимавшиеся иногда попытки, не известен ни один случай удачного побега из Алкатраса.



"Я мог бы сделать это еще раз", - похвастался Брэкстон корреспонденту Би-би-си, как только вышел на берег. Заплыв был интересным приключением, добавил юный пловец, и в следующий раз он решил поплыть от берега к острову, обогнуть его и вернуться.



Его тренер Джо Земайтис, сопровождавший своего подопечного, говорит, что в исполнении задуманного свою роль сыграла хорошая погода, однако подчеркивает, что Брэкстон - "один из 10 миллионов", способных совершить подобное.



"Он феноменально одаренный пловец, он уже год тренируется с моей командой, и я могу сказать, что он заметно от всех отличается, - говорит Земайтис. - Вместо того чтобы отлынивать от тренировок, он, наоборот, хочет заниматься как можно более активно - и становится все сильнее".



Сам Брэкстон говорит, что на подвиг его вдохновила журнальная статья о Джонни Уилсоне, 9-летнем жителе Калифорнии, который совершил такой же заплыв в октябре прошлого года.



Бывшая тюрьма - очень популярная туристическая достопримечательность. Любят ее и пловцы, намеревающиеся бросить вызов судьбе. Здесь даже проводится ежегодный турнир по триатлону "Побег из Алкатраса", в программу которого включен заплыв от острова до берега.



Брэкстон Билбри признает, что в районе Сан-Францисского залива нередко видят акул, но добавляет, что его это совершенно не пугает. Если бы он увидел хищника рядом с собой, говорит пловец, то просто "заехал бы акуле в нос".