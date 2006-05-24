Сербия и Черногория выступят единой командой на ЧМ-2006

На предстоящем чемпионате мира по футболу в Германии сербские и черногорские футболисты выступят единой командой, несмотря на победу сторонников независимости Черногории на референдуме. Об этом сообщил в Подгорице премьер-министр Черногории Мило Джуканович, передает ИТАР-ТАСС.



«Я поддерживаю спортивное единство Черногории и нашего ближайшего соседа Сербии», - подчеркнул черногорский премьер, являющийся также главой политического блока, выступающего за независимое государство. Он выразил мнение, что сборная Сербии и Черногории «пока является наиболее выгодным способом представления атлетов двух стран в различных видах спорта». Однако Мило Джуканович выразил мнение, что «независимая Черногория со временем должна обрести и независимый спорт».

За создание в ближайшее время собственной сборной по футболу высказался и глава Футбольной ассоциации Черногории Драган Савичевич. «Мы в силах сформировать сильную команду мирового уровня», - отметил он.



Команда Сербии и Черногории будет играть на чемпионате мира в группе С. На этом этапе ей предстоит встретиться со сборными Аргентины, Нидерландов и Кот-д'Ивуара. Чемпионат мира стартует 9 июня.