Футбол: США проиграли марокканцам

Сборная США, которой в июне предстоит выступать на чемпионате мира в Германии, провела в Нэшвилле товарищеский матч против команды Марокко, не попавшей на мировой форум. Матч закончился победой марокканцев, когда под занавес встречи Мохамед Мадихи забил гол.



Встреча проходила в присутствии 26 тысяч болельщиков. Американцы во время этой встречи понесли довольно серьезную потерю: рецидив старой травмы получил капитан команды и полузащитник «Манчестер Сити» Клаудио Рейна, который после десяти минут матча почувствовал боль и был заменен на Пабло Мастроени на 17-й минуте.



В другом матче команда Румынии всухую проиграла Уругваю, передает «Советский Спорт».



Товарищеские матчи



США – Марокко – 0:1 (0:0)

Гол: Мадихи, 90.



Румыния – Уругвай – 0:2 (0:0)

Голы: Варгас, 47, 59.