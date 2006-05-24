Бокс: Валуев отказывается от карьеры кинозвезды

Чемпион WBA в супертяжелом весе Николай Валуев заявил, что не намерен участвовать в съемках фильма до защиты титула в Ганновере, сообщает ALLBoxing.ru.



Как уже сообщалось ранее, ранее российский боксер получил предложение от известного британского продюсера Мэттью Вона (Вон был продюсером таких фильмов как "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш", а также режиссером фильма "Слоеный пирог") сняться в его новом фильме "Звездная пыль", главные роли в котором играют всемирно известные актеры Роберт Де Ниро и Мишель Пфайфер. Съемки должны были проходить в Лондоне в середине мая и продолжаться ровно один день.