Шевченко «ставит» на сборную Бразилии

Нападающий сборной Украины и итальянского «Милана» Андрей Шевченко прибыл ненадолго в Киеве. На пресс-конференции он ответил на ряд вопросов. По просьбе журналистов Андрей сделал свой прогноз на предстоящий чемпионат мира в Германии.



Прежде всего Шевченко коснулся перспектив украинской команды. По его убеждению, уровень футбола во многом зависит от уровня жизни в стране. Когда этот уровень у нас значительно повысится, то можно будет говорить о том, когда же Украина станет чемпионом мира.



Что касается возможных претендентов на медали, то Шевченко заявил, что на победу претендуют 4-6 команд. В первую очередь – бразильцы. Кроме того, Германия, Англия, Франция, Голландия.