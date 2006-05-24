Кройфф будет в донецком «Металлурге»

Вновь назначенный вице-президент донецкого “Металлурга” Дмитрий Селюк в интервью “Событиям-Спорт” подтвердил информацию, что дончане подписали контракт с испанским тренером Анхелем Алонсо Эррерой, он же «Пичи» Алонсо.



В Донецк возвращаются нападающие Андрес Мендоса и Георгий Деметрадзе, а также в «Металлург» переходит полузащитник Хорди Кройфф. Сын знаменитого голландца Йохана Кройффа выступал за «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Сельту», «Алавес» и «Эспаньол».



Сыграл в испанской Примеро и английской Премьерлиге более 200 матчей. Единственный нюанс, 32-летний футболист, отыграв сезон 2003/04 в барселонском «Эспаньоле», два года не выступал на профессиональном уровне.



Кроме этого, Селюк подверг критике лимит на легионеров: «Украинский футбол таким образом убивается. «Шахтер» предлагает более выгодные условия и скупает лидеров других команд, «Динамо» заманивает возможностью попадания в национальную сборную. Эти два клуба получают лучших украинских игроков, а остальным ничего не остается. Поэтому и разыгрывают чемпионат эти два клуба. Чего достигли? Цены на посредственных футболистов с украинским паспортом достигли заоблачных высот. Скоро над украинским чемпионатом будет смеяться вся Европа. Есть только три страны, в которых введены лимиты. Это Украина, Россия и Израиль. В Израиле уже 10 лет лимит. И чего они добились? Какой прогресс на уровне сборных и клубов? Никакого, они нигде и ничего не выигрывают. Только настоящая конкуренция без всяких ограничений может привести к высоким результатам», - резюмировал Дмитрий Селюк, передает Террикон.