«Динамо» (Киев) «замахнулось» на игрока сборной Бразилии

Как сообщает бразильское издание Gazeta Esportiva, вслед за немецкими "Вердером" и "Вольфсбургом", итальянскими "Интером", "Миланом" и "Ювентусом" свои трансферные желания в отношении 20-летнего форварда бразильского "Интернасионаля" Рафаэля Собиса озвучило киевское "Динамо". Украинцы предлагают за игрока молодежной сборной Бразилии 8 миллионов евро.



Рафаэля Собиса (родился 17 июня 1985 года, рост 172 см, вес 73 кг) итальянская "Tuttosport" называет "новым Кака". Еще зимой пресса на перебой сватала одного из лучших бомбардиров чемпионата Бразилии (19 мячей в 35 матчах) в итальянские гранды, сообщая о трансферной стоимости "бразильского бриллианта" в 10-11 млн. евро. Однако тогда переезду таланта в Италию помешала травма. В общей сложности, Собис провел 117 матчей на профессиональном уровне, в которых записал на свой счет 35 мячей, передает Террикон.