Киев откроет 1-й абсолютный ЧЕ по бодибилдингу и фитнесу

3 июня 2006 года в Киеве, во дворце "Украина" откроется Первый абсолютный чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу "БІОЛА PRO-INTERNATIONAL".



Уникальность чемпионата проявляется еще и в том, что впервые в Европе уровень приглашенных участников чемпионата не ниже призеров и победителей чемпионатов Европы и мира. Этот чемпионат можно назвать Первым европейским Чемпионатом Чемпионов.



Главное событие чемпионата показательные выступления двух самых известных и самых титулованных звезд бодибилдинга, американцев Винса Тейлора и Декстера Джексона.



на сцену столичного Дворца "Украина" выйдут участники из 15 стран: Австрии, Беларуси, Болгарии, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Литвы, Норвегии, Польши, России, Словакии, Испании и, конечно же, Украины. Среди участников чемпионата чемпион Европы и трехкратный призер чемпионатов мира Дариуш Карпинский (Польша), чемпионка мира и Светлана Кощица (Россия).



Украину представляет Маргарита Белинская, чемпионка Украины и Европы по фитнесу, член спортивного клуба "Биола". Маргарита выступает на чемпионате впервые после перерыва, связанного с рождением ребенка, и намерена победить, передает «Наш спорт».