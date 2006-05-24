Регби. Сборная Украины принимает в Киеве россиян

В субботу, 27 мая, сборной Украины по регби предстоит встретиться в предпоследнем матче Кубка европейских наций в Дивизионе "А" (лучшая шестерка команд континента).



Матч пройдет на столичном стадионе "Спартак". В 8.00 поездом 1 (кстати, в "несчастливом", вагоне 13) в наш город прибыла сборная России - наш соперник. В гордом одиночестве регбистов из соседнего государства встречал исполняющий обязанности президента Федерации регби Украины Вячеслав Калитенко.



"Привез" северных регбистов Йоханес Грюневальд, главный тренер сборной России, известнейший специалист из ЮАР, передает «Спорт.com.ua».

Как стало известно из заслуживающего доверия источника, тренеры сборной Украины на данный момент не только не определились с составом, но и даже не вызвали кандидатов в Киев. Не поэтому ли в высшем эшелоне регби континента мы потерпели уже 8 (!) поражений кряду. Остается надеятся лишь на героизм и патриотизм наших регбистов.