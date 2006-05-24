Игроки «Спартака» оштрафованы за неумение проигрывать

Руководство футбольного клуба "Спартак" Москва приняло решение оштрафовать на двадцать процентов месячного оклада тех футболистов, которые не явились на церемонию награждения после финального матча на Кубок России с ЦСКА, который завершился победой армейцев 3:0. Генеральный директор "Спартак" Сергей Шавло заявил, что "надо уметь проигрывать".



"Вы проиграли на поле, но, что еще хуже, затем поставили под сомнение честь - свою и команды. Мы не собираемся мириться с нарушениями дисциплины и условий трудовых контрактов" – приводит слова Шавло пресс-служба "Спартака". Он указал игрокам, не явившимся на церемонию награждения, на необходимость уважительного отношения к сопернику, к болельщикам и традициям общества "Спартак".



Свое решение Шавло огласил на общем собрании команды, на котором обсуждался также вопрос о нарушении правил со стороны бразильского полузащитника "Спартака" Сантоса Моцарта, который в конце матча наступил на ногу своему соотечественнику, полузащитнику ЦСКА Дуду. Арбитр встречи Валентин Иванов за это нарушение показал Моцарту красную карточку.



Игрок "Спартака" заявил, что сожалеет о своем поступки и уже извинился перед Дуду. "Да, мы не имеем права рисковать здоровьем товарищей по ремеслу и так подводить свою команду. Обещаю, что больше такое не повторится", - заявил Моцарт, передает «Лента.ru».