Футбольная сборная России проиграла датчанам

В Португалии стартовал финальный турнир чемпионата Европы среди молодёжных команд, в котором участвует восемь сборных. Сборная России, выступавшая в одной отборочной группе с нынешними хозяевами турнира, проиграла в плей-офф сборной Дании, которая сегодня проведёт свой первый матч против команды Италии. Также в группе В сегодня сразятся Голландия и Украина.



А накануне прошли две игры в группе А, где оказались сведены вместе сразу три команды, которые могут претендовать на общий успех - Франция, Германия, Португалия. Немецкая команда и открыла турнир встречей с четвёртым участником группы - сборной Сербии и Черногории.



Несмотря на статус фаворитов, немцам пришлось очень тяжело во встрече с соперником, у которого в стартовом составе вышли три представителя российской премьер-лиги: Милош Красич (ЦСКА), Симон Вукчевич ("Сатурн") и Бранислав Иванович ("Локомотив"). Первый тайм и начало второго прошли под диктовку сербов, однако им не удалось открыть счёт, за что они и поплатились.



На 61-й минуте встречи форвард сборной Германии Ойген Полански получил мяч недалеко от центрального круга, прошёл до линии штрафной площади соперника и сильно пробил в угол - 1:0. Этот гол сильно повлиял на сербов, у которых разладилась игра, зато подопечные Дитера Айлтса встрепенулись и только удача позволила сербам сохранить в дальнейшем свои ворота в неприкосновенности.



Матч сборных Португалии и Франции обещал много интересных событий, но оказался на редкость скучным. Если в первом тайме команды периодически ещё создавали моменты, то второй прошёл в среднем темпе, и только хозяева в начале могли поразить ворота соперника - Густаво Варела пробил с 25-ти метров, но голкипер французской команды сыграл уверенно. К этому моменту сборная Франции выигрывала 1:0, это Джимми Бриан в борьбе с защитником Нуну Мораишем головой переправил мяч в сетку ворот Бруну Вале в конце первого тайма.



Во втором туре пройдут фактически стыковые матчи - победившие в первых встречах встретятся между собой, и победа любой команды гарантирует ей место в полуфинале, а во второй игре неудачник может собирать вещи, у него не останется практически ни одного шанса на продолжение чемпионата, сообщает «SPORT.RU».