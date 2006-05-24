Ограбили виллу игрока сборной Франции Вьейра

Вилла полузащитника сборной Франции и «Ювентуса» Патрика Вьейра на лазурном берегу подверглась нападению грабителей. Футболист подал заявление в полицию Канн, где находится его вилла.



У Вьейра украли драгоценности и уехали на его «Мерседесе», который позже был найден брошенным в Ницце. Инцидент произошел накануне отъезда Партика Вьейра на сбор французской национальной команды в Тинье. Злоумышленники использовали газ, чтобы убедиться, что Вьейра, его жена Черил и их дочь не проснется, передает «Советский Спорт».