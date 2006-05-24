С капитана сборной Германии «сдирают» 60 тысяч евро

Штраф в 60 тысяч евро грозит звезде немецкого футбола Михаэлю Баллаку. Капитана национальной сборной Германии обвинили в нарушении таможенных правил, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на немецкую газету «Бильд».



Причиной скандала стала дамская сумочка известной фирмы, которую Баллак приобрел в подарок для своей подруги Симоны. Покупка была сделана в Дубае, где зимой проводила тренировки мюнхенская «Бавария». При этом Дубай считается «раем для покупателей»: фирменные товары там значительно дешевле, чем в Европе. 16 января «Бавария» прибыла в аэропорт Мюнхена, и Баллака проследовал через таможню, неся в руке пакеты с покупками.



Таможенники остановили Баллака и среди покупок обнаружили злополучную сумочку стоимостью около 2 тыс евро. В соответствии с германскими таможенными правилами, Баллак должен был внести сумочку в таможенную декларацию и заплатить пошлину в размере 380 евро. В результате против футболиста было возбуждено дело, которое будет передано в административный суд баварского города Ландсхута, передает «Советский Спорт».



По данным газеты, доказать вину Баллака труда не составит. Да и сам он не отрицает покупки сумочки в Дубае. Штраф же за такое прегрешение составляет зарплату нарушителя за 12 дней. С учетом того, что Баллак зарабатывает в день 5 тыс евро, простое умножение дает сумму в 60 тыс евро. В этой ситуации Баллаку следует утешиться тем, что Симоне сумочка все же понравилась.