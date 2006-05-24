Формула-1: «Феррари» обзавелась новым спонсором

"Феррари" подписала трехлетний контракт с компанией Telecom Italia, которая с 2007 года будет спонсором команды через торговую марку Alice, сообщает f1news.ru. Сумма контракта пока не разглашается.



"Мы счастливы объявить о сотрудничестве со столь именитой компанией. Нас многое объединяет - конкурентоспособность, стремление к совершенству, жажда борьбы и побед. У "Феррари" с Telecom Italia общие цели и, я уверен, наше сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным", - сказал спортивный директор "Феррари" Жан Тодт, передает «Спорт Экспресс».