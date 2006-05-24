На Ролан Гарросе Украину представят пять теннисисток

В следующий понедельник в Париже стартует второй в этом сезоне турнир Большого Шлема - Открытый чемпионат Франции. Впервые в истории украинского тенниса в основную сетку турнира, минуя квалификацию, попали пять теннисисток - Алена Бондаренко, Ольга Савчук, Виктория Кутузова, Юлиана Федак и Катерина Бондаренко.



Представительство Украины на Ролан Гарросе может увеличиться: сегодня в борьбу за право сыграть в основной сетке турнира вступят четыре украинки: крымчанка Юлия Вакуленко померяется силами с Людмилой Червановой из Словакии, дончанка Юлия Бейгельзимер встретится с австралийской теннисисткой Кейси ДельАква, киевлянка Оксана Любцова сыграет с американкой Карли Галликсон, а первой соперницей запорожанки Елены Антипиной станет российская теннисистка Ольга Пучкова. Добавлю, что для Любцовой это будет дебютное выступление на турнирах Большого Шлема. Об этом сообщает сайт Андрея Медведева.