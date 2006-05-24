Раскрыта тайна успеха скандинавских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало допингом кислородные домики - специальное оборудование, которое позволяет повышать уровень гемоглобина, особенно активно используемое в подготовке спортсменов в скандинавских странах. Об этом агентству "Весь спорт" сообщил начальник отдела антидопингового обеспечения федерального агентства по физической культуре и спорту РФ (Росспорт) и руководитель антидопинговой инспекции олимпийского комитета России (ОКР) профессор Николай Дурманов.



"Как известно, допингом в спорте считаются не только препараты, но и методы, которые позволяют "незаконно" добиваться преимущества над соперниками, - напомнил Дурманов. - После долгих разбирательств, эксперты WADA пришли к выводу, что использование кислородных домиков, которые воспроизводят для спортсменов условия высокогорья и являются очень эффективными, противоречит духу спорта и не может быть оправдано с медицинской точки зрения. На последнем совете учредители WADA приняли решение: весь класс этого оборудования отныне считается допингом".



В нескольких странах использование кислородных домиков находилось под запретом до решения WADA - например, в Италии. По некоторым данным, неудачное выступление на Олимпийских играх в Турине лыжников и биатлонистов сборной Норвегии было связано именно с тем, что они не могли привезти в Италию кислородные домики, использование которых занимает центральное место в норвежской системе подготовки к соревнованиям и конкретным стартам, передает «Газета.Ru».