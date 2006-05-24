Абрамович встретился в Киеве с Шевченко

Владелец "Челси" Роман Абрамович продолжает попытки уговорить форварда "Милана" Андрея Шевченко подписать контракт с лондонцами.



По информации британских СМИ, бизнесмен лично встретился с футболистом в Киеве. Напомним, что Абрамович готов заплатить "Милану" 35 миллионов фунтов стерлингов (около 63 миллионов долларов), а сам Шевченко не исключает своего перехода в "Челси", передает «Лента.ru».



В четверг, 25 мая, Шевченко будет уже в Милане и даст специальную пресс-конференцию, на которой объявит, останется ли он в итальянском клубе или нет. Тем временем, болельщики "Милана" продолжают собирать подписи под интернет-посланием футболисту. На данный момент под просьбой не покидать команду подписались уже более 10 000 человек.



В Милане Шевченко также должен пройти медобследование по поводу травмы колена. Украинец получил повреждение в начале мая и пока не принимает участия в подготовке своей сборной к чемпионату мира в Германии. Предварительные прогнозы врачей оптимистичны: Шевченко должен подойти к первым же матчам турнира в удовлетворительном физическом состоянии.



На ЧМ-2006 соперниками украинских футболистов будут Испания, Тунис и Саудовская Аравия, а первый матч команда Олега Блохина сыграет против испанцев (14 июня, Лейпциг). Андрей Шевченко недавно заявил, что ожидает от своей команды выхода в 1/8 финала (для этого надо занять как минимум второе место в группе).