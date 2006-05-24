Врач «Манчестер Юнайтед» ушел из клуба из-за Руни

Врач "Манчестер Юнайтед" Майк Стоун покинул команду из-за расхождения во взглядах с клубным руководством, сообщает AFP.



Пресс-служба английского клуба утверждает, что уход Стоуна никак не связан с его профессиональной деятельностью, в то время как британские СМИ предполагают, что доктор ушел из "МЮ" из-за того, что слишком оптимистично оценивал шансы Уэйна Руни на выздоровление.



Напомним, что Руни получил перелом кости ступни правой ноги 24 апреля в поединке с "Челси". Стоун заявил, что нападающий вполне сумеет восстановиться к чемпионату мира в Германии, и это заявление не понравились главному тренеру "МЮ" сэру Алексу Фергюсону.



Стоун работал в "Манчестер Юнайтед" в течение 10 лет. С его мнением о здоровье Уэйна Руни согласен и врач сборной Англии Лейф Сворд, который также прогнозирует, что форвард успеет восстановиться к чемпионату мира. Скорее всего, Руни, который на этой неделе начнет тренировке, сыграет лишь в последнем матче группового этапа – со сборной Швеции.



Что касается дальнейших выступлений Руни на ЧМ-2006, то они зависят от того, сумеет ли сборная Англии выйти в стадию плей-офф или нет, передает «Лента.ru».