Футбольная Германия озабочена нехваткой проституток

Германия хочет показать себя гостеприимной хозяйкой чемпионата мира. Но дело в том, что проституток на всех желающих может не хватить.



Как сообщает газета Berliner Zeitung (InoPressa), их требуется еще 40 тысяч, чтобы вернуть болельщикам душевный покой и снять напряжение после времени, проведенного на стадионе. Иначе получается, что весь мир приглашен на свадебный пир, а десерта на всех не хватает. Неловко. Поэтому добросовестные организаторы приглашают на временную работу жриц любви из соседних восточных стран, раздавая сомнительные обещания ("до тысячи евро в сутки!").



Но тогда почему существует опасение их массового нелегального притока в страну, страх перед торговлей людьми и принуждением к проституции, против чего принимаются жесткие меры и проводятся облавы? Почему против этого протестуют легальные секс-работницы, заявляя о репрессивной политике в отношении проституции. Почему они возражают, например, против наказания тех, кто пользуется услугами женщин, которых насильно заставили заниматься проституцией? Но откуда мужчинам знать, кто им продается! Они запутаны и растеряны. Но ведь мы хотели, как лучше.