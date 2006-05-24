В Киеве пройдет международный турнир по водному поло

С 25 по 28 мая в Киеве во «Дворце водных видов спорта» будет проходить международный турнир по водному поло «Кубок памяти Баркалова».



Как сообщили «Главреду» из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, в соревнованиях примут участие национальные сборные Польши, Беларуси, Украины, а также юниорская сборная Украины.



Организаторы соревнований: министерство по делам семьи, молодежи и спорта, ГУ по физкультуре и спорту Киевской горгосадминистрации, оргкомитет под председательством Людмилы Баркаловой, Киевская городская федерация водного поло и НОК Украины.