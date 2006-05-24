Москва претендует на финал Лиги чемпионов

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко считает, что Москва имеет хорошие шансы получить право на проведение финала Лиги чемпионов. Об этом он заявил журналистам после встречи в «Лужниках» с представителями УЕФА, которые приехали в Москву для инспекции столичного олимпийского стадиона на предмет проведения на большой спортивной арене финала Лиги чемпионов сезона-2008/09, сообщает «РИА«Новости».



По мнению Мутко, «Лужникам» вполне по силам победить в борьбе за право проведения финала в соперничестве с такими городами как Севилья, Лондон, Рим и Берлин. «Мы презентовали свою программу проведения финала. Попытались рассказать, почему для нас важно получить этот финал. Сейчас у нас идут большие реформы в российском футболе. Финал Лиги чемпионов для нас - это составляющая часть плана развития российского футбола на ближайшие 10 лет», - отметил Мутко.



Вместе с тем, Мутко признал, что существуют некоторые проблемы, впрочем, по его словам, они вполне решаемы. «Есть вопросы по ценам на гостиницы. Это пугает представителей УЕФА. У нас цены порой выше, чем в названных других городах-конкурентах. Остальные вопросы (связанные с транспортом, инфраструктурой, непосредственно проведением матча) проблем не вызывают. И по гостиницам мы работаем и даем гарантию о появлении более дешевых мест для размещения болельщиков и гостей российской столицы», - сказал Мутко.



По его словам, в среду для комиссии УЕФА прошла презентация аэропортов столицы, а также стадиона «Лужников», где, как предполагается, пройдет финал Лиги чемпионов. В планы РФС на ближайшие дни также входит ознакомление комиссии с транспортной составляющей столицы.