К. Аннан заинтересовался Олимпиадой-2008 в Пекине

"Я ничуть не сомневаюсь в том, что Олимпиада-2008 в Пекине станет одной из самых лучших Олимпийских игр в истории". Такую запись оставил Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан 23 мая в книге отзывов посетителей после посещения строящегося Национального спортивного комплекса в столице Китая, передает « СпортОнлайн»

К. Аннан как любитель спорта проявил большой интерес к Олимпиаде-2008 в Пекине. 23 мая в полдень после собеседования с преподавателями и студентами Пекинского университета К. Аннан посетил строящийся главный объект Олимпийских игр в Пекине – национального спорткомплекса.

К. Аннан выразил уважение и признательность инженерам и труженикам, участвующим в строительных работах, а также работникам Пекинского оргкомитета Олимпиады. По его словам, Олимпиада позволяет людям демонстрировать выдающийся дух и качества человечества, выйдя за рамки различия расы, национальности, языка, религии, пола и гражданства, содействует взаимопониманию между людьми, приносит мир и дружбу на планете.

"Благодаря вашему эффективному взаимодействию работы Олимпиады в Пекине смогут успешно завершиться. Я выражаю вам искреннее поздравление в связи с замечательными успехами, достигнутыми в подготовительной работе к Олимпиаде. Я тоже хотел бы приехать в Пекин на посещение Олимпиады в 2008 году", - сказал К. Аннан.