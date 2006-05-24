Мир велоспорта переживает перманентную допинговую сделку

Появились новые сведения в деле о роли прежнего врача команды "Либерти Сегурош" в успехах Роберто Эроса - в настоящее время дисквалифицированного. У врача нашли большое количество всего необходимого, чтобы сделать гонщиков более ловкими и более выносливыми.

Теперь он обслуживает другую команду - "CSC". Ее лидер итальянец Иван Бассо, вероятнее всего, и станет победителем "Джиро д’Италия", передает « СпортОнлайн»

На ее 16-м этапе конкуренцию Бассо попробовал составить колумбиец Рубиано Чавес. Он оторвался от основной группы, когда и проехала треть дистанции. Пелотон к побегу колумбийца отнесся снисходительно и почти ничего не делал для того, чтобы догнать его - отрыв Чавеса достигал иногда четырех минут. А когда беглец, очевидно, показал признаки своего обессиливания, группа взялась атаковать его по-настоящему. Судьба победителя этапа решилась на последних метрах. Финиш у Джильберто Симоне буквально вырвал Иван Бассо, чем укрепил свои позиции лидера общего зачета.