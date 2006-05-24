«Спартак» оштрафован. Моцарт дисквалифицирован и оштрафован

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел на своём заседании события, сопутствовавшие финальному матчу Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА, и вынес ряд наказаний:



- За неспортивное поведение без нанесения ущерба здоровью дисквалифицирован игрок ФК "Спартак" (Москва) Сантос Моцарт на 2 игры и оштрафован на 30000 рублей;

- За неспортивное поведение игроков клуб "Спартак" (Москва) оштрафован на 50000 рублей;

- За бросание болельщиками на поле предметов оштрафованы клубы "Спартак" и ЦСКА на 10000 рублей каждый. Об этом сообщает РИА «Оренда» ».