Вратаря сборной Италии подозревают в нечистой игре

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон был вызван на допрос в прокуратуру города Парма, сообщает «Рейтер». Буффон должен был дать показания по делу о договорных матчах в чемпионате Италии, которое уже несколько недель сотрясает весь итальянский футбол.



«Я буду сопровождать Буффона в Парму. Джанлуиджи скажет то, что он должен сказать, и мы вернемся в тренировочный лагерь сборной», - сказал менеджер сборной Италии Луиджи Рива.



Пока Буффон вызывается в прокуратуру только в качестве свидетеля. Но у правоохранительных органов есть подозрения, что голкипер «Ювентуса» делал ставки на матчи, исход которых уже знал заранее.

В настоящий момент сборная Италии проводить тренировочный сбор перед чемпионатом мира на базе возле Флоренции, передает «Советский Спорт».