Трехкратная олимпийская чемпионка не вернется в спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), председатель оргкомитета олимпийского молодежного фестиваля Ольга Брусникина в августе станет мамой, передает « СпортОнлайн»

"В конце августа ждем с мужем мальчика. До этого срока успею еще и сессию сдать в дипломатической академии при министерстве иностранных дел, и олимпийский молодежный фестиваль 27 июня открыть. После рождения сына возвращаться в спорт не собираюсь. Спорту надо отдаваться полностью. А у меня такой возможности теперь уже не будет. Хотя, конечно, я буду участвовать в дуэте с Марией Киселевой в шоу по синхронному плаванию, которое мы ежегодно проводим", - сказала Брусникина.