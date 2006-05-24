Вручены призы Профессиональной хоккейной лиги России

В среду, 24 мая, в Москве состоялось вручение призов Профессиональной хоккейной лиги (ПХЛ) по итогам сезона-2005/06.



Сразу девять наград получили представители казанского "Ак Барса". Так, Алексей Морозов получил призы "Лучшему хоккеисту плей-офф", "Золотая клюшка" и "Мастер плей-офф". Он же стал самым результативным игроком и лучшим снайпером.



В номинации "Три бомбардира" победа досталась Морозову и его одноклубникам Сергею Зиновьеву и Данису Зарипову. Лучшим тренером признан наставник казанцев Зинэтула Билялетдинов, а лучшим вратарем - еще один представитель "Ак Барса" Фред Брэтуэйт. Президент казанцев Шафагат Тахаутдинов получил приз имени Сыча (как лучший руководитель клуба).



Остальными лауреатами стали: "Лучший новичок сезона" - Николай Кулемин ("Металлург" Магнитогорск); "Лучший играющий ветеран-наставник" - Андрей Потайчук ("Химик"); "Лучший клуб Профессиональной хоккейной лиги" - "Металлург" (Магнитогорск); приз имени Боброва - "Металлург" (Магнитогорск); приз имени Старовойтова "Золотой свисток" - Вячеслав Буланов (Москва); "Лучший линейный судья" - Сергей Шелянин (Москва); "Джентльмен на льду" - Дмитрий Красоткин ("Локомотив"), Руслан Нуртдинов ("Металлург" Магнитогорск); номинация "Железный человек" - Виталий Атюшов ("Металлург" Магнитогорск); номинация "Секунда" (за самый быстрый гол) - Дмитрий Юшкевич ("Металлург" Магнитогорск), Илья Горохов ("Локомотив"); "Самый результативный защитник" - Дмитрий Юшкевич ("Металлург" Магнитогорск).