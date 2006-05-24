Врача «Динамо» оштрафовали за курение

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил на две игры от исполнения официальных обязанностей и оштрафовал на пять тысяч рублей начальника команды «Динамо» (Махачкала) Павла Стипиди, который во время матча первенства России в первом дивизионе «КамАЗ» (Набережные Челны) – «Динамо» (Махачкала) был удален на трибуну за постоянное вмешательство в действия арбитра.



"КДК оштрафовал на тысячу рублей врача команды «Динамо» (Ставрополь) Георгия Арутюнова за курение на скамейке запасных во время матча клубов зоны «Юг» второго дивизиона «Ротор» (Волгоград) – «Динамо» (Ставрополь).



ФК «Шахтер» (Прокопьевск) и ФК «Пресня» (Москва) оштрафованы на десять тысяч рублей каждый за непредоставление затребованных КДК видеозаписей матчей, – говорится в сообщении официального сайта РФС. – КДК оштрафовал также за различные нарушения футбольные клубы: «Зенит» (Челябинск) и «Фортуна» (Мытищи) – на три тысячи рублей, «Звезда» (Серпухов), «Спортакадемклуб» (Москва), «Черноморец» (Новороссийск), «Динамо» (Киров) и «Чита» - на тысячу рублей", передает «Газета.Ru».