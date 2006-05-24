Суд сократил дисквалификацию аргентинского теннисиста

Спортивный арбитражный суд уменьшил двухлетний срок дисквалификации аргентинского теннисиста Гилльермо Каньяса до 15 месяцев, сообщает « СпортОнлайн»

Напомним, Каньяс был отстранен от участия в официальных турнирах в феврале 2005 года за употребление запрещенного препарата HCT, наличие которого в крови спортсмена было выявлено в результате допинг-пробы, взятой во время турнира АТР в Акапулько в 2005 году.

Дисквалификация началась 11 июня 2005 года, а спустя два месяца Каньяс подал на апелляцию. Теперь теннисист сможет участвовать в турнирах с 10 сентября 2006 года.