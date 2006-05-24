В Москве открыт памятник легендарному тренеру Тарасову

Бронзовый бюст легендарному советскому тренеру Анатолию Тарасову открыт в среду на Аллее спортивной славы ЦСКА на Ленинградском проспекте.



На церемонии присутствовали вдова Нина Тарасова, дочери Галина и Татьяна, руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов, первый замминистра обороны Александр Белоусов, олимпийские чемпионы и чемпионы мира по хоккею Виктор Кузькин, Александр Якушев, Владимир Михайлов, Александр Мальцев, тренер Вячеслав Тихонов.



К бюсту, где стоял почетный караул военной комендатуры Московского гарнизона, возлагали цветы и венки. Нина Тарасова поблагодарила руководство ЦСКА за то, что память об Анатолии Владимировиче увековечена в бронзе. Она выразила уверенность, что такие личности, как Тарасов, отдавшие всю жизнь спорту, забыты никогда не будут.



Фетисов отметил, что он "гордится тем обстоятельством, что является воспитанником хоккейной школы ЦСКА, которую основал Анатолий Тарасов". Он подчеркнул, что тренерский талант Тарасова выдвинул советский хоккей на ведущие позиции в мире, сообщает ИТАР-ТАСС.



Кузькин напомнил о том, что Тарасов основал детский турнир "Золотая шайба", что без детского хоккея в России не будет и взрослого. По его словам, "Тарасов шел своим путем в тренерской работе. Он оставил после себя богатое теоретическое наследие, в том числе книгу "Хоккей будущего". На этих теоретических знаниях сейчас нужно основываться, чтобы вернуть российскому хоккею потерянные позиции на мировой арене". В честь Анатолий Тарасов прозвучал гимн России, передает NEWSru.com.