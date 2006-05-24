Российскому футболу Госдума отказала в празднике

Госдума не поддержала предложение члена ЛДПР Алексея Митрофанова праздновать ежегодно 18 мая день российского футбола.



Как сообщает "Интерфакс", таким образом депутаты отклонили рассматриваемый в первом чтении законопроект, в соответствии с которым было предложено внести изменения в действующий федеральный закон "О днях воинской славы и памятных днях России".



Митрофанов, обосновывая свое предложение, обратил внимание на то, что 18 мая 2005 года ЦСКА "совершил подвиг, уверенно победив португальский "Спортинг", впервые завоевав для России Кубок УЕФА по футболу".



Между тем профильный комитет Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи в своем заключении на законопроект Митрофанова обратил внимание на то, что "победу ЦСКА нельзя отнести ни к дням воинской славы, ни к памятным дням России".



"К тому же, установление указанной памятной даты необоснованно поставит футбол в приоритетное положение по сравнению с другими видами спорта, которые в настоящее время также активно развиваются", - говорится в заключении комитета.



Таким образом, при голосовании законопроект не набрал необходимых 226 голосов, за него проголосовали 42 депутатов, передает «Газета.Ru».