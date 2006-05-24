В Потсдаме построят украинский фан-сити «Казаки в Европе»

В поддержку национальной сборной Украины по футболу в Потсдаме на период чемпионата мира будет функционировать фан-сити «Казаки в Европе».



Фан-сити будет работать, согласно Меморандуму, подписанному между федерацией футбола Украины и немецкой компанией GERMOL GmbH, при полной поддержке мэрии Потсдама и посольства Украины в Германии на центральной площади города с 9 июня по 9 июля.



Конструкция комплекса будет расположена около Бранденбургских ворот недалеко от отеля "Seminaris Seehotel" – месте проживания украинской сборной. На территории комплекса будет ресторан украинской кухни, торговые точки. Работу комплекса обеспечат более 100 человек персонала. Планируется, что фан-сити примет около 50 тысяч посетителей.



В рамках фан-сити будут представлены украинские танцевальные и музыкальные коллективы, цирковые артисты. Более 20 высококлассных поваров из Украины презентуют свои блюда и утсроят кулинарное шоу. Здесь же, с разрешения ФИФА, будет организована трансляция матчей чемпионата мира в режиме "life" на 10 плазменных телевизорах, передает Champion