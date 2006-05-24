За украинскими футболистами в Германии присмотрят жены и подруги

На сбор в Турцию футболисты сборной Украины отправились в сопровождении жен и подруг. По мнению главного тренера украинцев Олега Блохина, это обстоятельство должно благотворно повлиять на тренировочный процесс.



"Нельзя сказать, что мы только отдыхаем или только тренируемся. Мы поддерживаем то состояние, которое было у ребят в сезоне, - поделился нападающий "Шахтера" Алексей Белик. - Тренеры дают психологически отдохнуть: побыть с женами, девушками. Но они могут ходить куда угодно. А у нас - график. Так что достопримечательности будем изучать после ЧМ".



Также Белик прокомментировал травму Сергея Федорова, из-за которой он пропустит ЧМ: "Жалко, что такого хорошего защитника не будет вместе с нами в Германии. Зато, думаю, восстановится к турниру Андрей Шевченко. Хотя, конечно, 100-процентной гарантии никто не дает".