Сборной Армении засчитано техническое поражение

Молодежной сборной Армении (игроки до 21 года) будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3 в первом квалификационном матче отборочного турнира первенства Европы против сборной Сан-Марино. Поединок, который состоялся 17 мая в Сан-Марино, завершился победой армянской молодежки со счетом 2:1.



Однако, как выяснилось, в составе армянской дружины был задействован футболист, дисквалифицированный еще по итогам прошлой отборочной кампании. Теперь задача выхода в следующий этап по итогам ответного матча, который пройдет 9 июня в Ереване, представляется для кавказцев довольно сложной, передает «Спорт Экспресс».