Ярославский назвал условие, при котором вернертся в футбол

Ярославский назвал условие, при котором вернется в футбол / finance.bigmir.net

Бывший президент харьковского Металлиста Александр Ярославский сообщил, что не исключает возможности возвращения в футбол.

"А футбол не закрытая тема, занимаемся. Если получится вернуть бренд обанкротившегося Металлиста. Процедура банкротства идет, но ей мешают разные околофутбольные люди, скажем так. Инфраструктуру построил я в свое время, вынужден был от нее, так сказать, "уйти", а сейчас ею пользуются, "распиливают", поэтому банкротство невыгодно тем, кто крутится вокруг этого", - сказал Ярославский изданию Интерфакс-Украина.

Также он открыто заявил, что не имеет никакого отношения к клубу Металлист-1925, который ныне борется за выход в УПЛ.

"Имею ли отношение к Металлисту-1925? Я не знаю такого Металлиста, я знаю один Металлист, который является 7-кратным бронзовым призером и серебряным призером чемпионата Украины", - сказал Ярославский.

Напомним, харьковский Металлист был продан в сезоне 2012/13 соратнику президента-беглеца Виктора Януковича Сергею Курченко. В 2016 году клуб прекратил существование из-за финансовых проблем.

Из "большой четверки" выступления продолжают Динамо и Шахтер. Ранее бывший главный тренер киевлян Сергей Ребров заявил, что создал вертикаль между основной и молодежной командами, но ее разрушили.