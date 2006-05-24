Англия уже готовится праздновать победу своей сборной на ЧМ

Королева Великобритании Елизавета II разрешила запланировать на 10 июля церемонию празднования победы национальной сборной на ЧМ по футболу. Планируется, что в этот день футболисты вместе с главным тренером Свеном-Ераном Эрикссоном проедут по городу в открытом автобусе и доберутся до Трафальгарской площади, информирует Times. Газета сообщает, что Ассоциация футбола Англии полным ходом согласовывает церемонию с полицией и Букингемским дворцом.



Как передает АР, в Лондоне решили предварительно расписать празднование, чтобы избежать накладок. Предполагается, что, если Англия впервые за последние 40 лет выиграет ЧМ, на улицы английской столицы выйдет более миллиона человек. Именно столько лондонцев встречали сборную Англии, которая в 2003 году выиграла ЧМ по регби.



"Мы не говорим, что уже взяли трофей. Мы просто обсуждаем планы. Не хотелось бы заниматься этим в последний момент", - прокомментировал ситуацию пресс-атташе английской Ассоциации футбола Адриан Бевингтон, передает «Спорт Экспресс».