Шумахер жалеет,что в «Формуле-1» не будет Росси

Пилот «Феррари» Михаэль Шумахер расстроен решением Валентино Росси не переходить в «Формулу-1», сообщает «Сан». Итальянец мог стать вторым человеком в истории (после англичанина Джона Сертиса), который становился чемпионом мира и в мотогонках, и в автогонках.



Шумахер с сожалением говорит об этом: «Нам очень жаль, что мы его не увидим в «Формуле-1», но, с другой стороны, это понятно, потому что он знает, что он имеет в своем мире. Сложнее знать мир «Фотмулы-1» и представлять себе как ты адаптируешься к новым условиям. Мне кажется, что у него огромный талант гонщика», передает href=http://www.sovsport.ru>«Советский Спорт».