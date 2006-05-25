«Ювентус» срочно ищет президента

Туринский «Ювентус» подыскивает «великого человека из славного прошлого» на пост президента клуба, который освобождает Франце Гранде Сименс. Последний заявил, что владельцы клуба, семья Аньелли, уже одобрили его решение оставить дела, - сообщает «Channel4».



«Следующим президентом «Юве» будет человек, хорошо известный клубе, но не француз. Сейчас мы разбираемся кто из кандидатов может лучшим образом соответствовать нашим требованиям», - сказал Джон Элканн, племянник Джианни Аньелли.



Таким образом, сразу отпадают кандидатуры Мишеля Платини и Дидье Дешама, а в числе претендентов остаются Джанлука Виалли, Дино Дзофф и Франко Каузио, передает. «Советский Спорт».