Сборная России нашла тренера в Китае

3 июня делегация Федерации шорт-трека России отправится в Пекин, чтобы провести переговоры с кандидатами на пост главного тренера сборной России. Об этом Агентству спортивной информации Весь спорт" рассказал государственный тренер по шорт-треку Андрей Минцев.



На пост главного тренера сборной России претендуют четыре человека - три китайца и один корец, - рассказал Минцев. - И хотя впереди ещё ряд переговоров, мы склоняемся к кандидатуре корейца Сонг Сук Ву, олимпийского чемпиона 2006 года в эстафете на 5000 метров, многократного чемпиона мира", передает «SPORT.RU».