Экс-футболист Радченко подтверждает, что избил жену

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко подтвердил, что избил свою жену, но также уверил, что это случилось впервые за 14 лет совместной жизни.



"Я раскаиваюсь в своем поступке, - заявил игрок испанским СМИ. - Я ударил её, но я бы никогда не нанес ей вред. Я люблю жену и дочерей". В данный момент экс-футболисту запрещено приближаться к жене по приказу суда. "Моя жена также заявила судье, что этот инцидент - первый в нашей совместной жизни", - добавил Радченко.



"Она первая ударила меня, потом ушла и вернулась уже с полицией. Но я не хочу никакого разбирательства. Я бы хотел вернуться домой и попросить прощения, но мне запрещено", -заявил игрок.



Также спортсмен заявил, что у него не было проблем с злоупотреблением алкоголем: "Многие люди могут вам подтвердить, что я не злоупотребляю алкоголем. Да, я могу выпить, но это в пределах нормы. К тому же я работаю с детьми", передает «Газета.Ru».