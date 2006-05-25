Шевченко уже продан в «Челси»

Украинский форвард Андрей Шевченко окончательно договорился о переходе из "Милана" в "Челси". По информации испанского издания Sport, футболист подпишет 4-летний контракт и будет получать по 6 миллионов фунтов стерлингов в год (около 11 миллионов долларов). Это существенно больше его зарплаты в Италии.



Взамен "Милан" получит 40 миллионов евро и французского защитника Вильяма Галласа. Впрочем, есть вариант (на нем настаивает вице-президент итальянского клуба Адриано Галлиани), при котором вся трансферная стоимость Шевченко, 50 миллионов евро, будет выплачена "Милану" деньгами.

Официально о своем решении украинский нападающий должен объявить в четверг на специальной пресс-конференции в Милане. Руководство итальянцев до последнего пыталось удержать своего лидера, но в итоге вынуждено было уступить настойчивости владельца "Челси" Романа Абрамовича.



Российский бизнесмен не оставлял попыток приобрести Шевченко на протяжении нескольких лет - только в этом сезоне он несколько раз лично встречался с боссами "Милана" и с самим футболистом. Последний раунд переговоров с украинцем прошел на этой неделе в Киеве, где, судя по всему, и были обговорены последние детали личного контракта, передает «Лента.ru».