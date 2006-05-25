Наставником минского «Динамо» стал россиянин. А мог быть украинец

В среду стал известен новый главный тренер минского «Динамо». Им стал 54-летний российский специалист Алексей Петрушин, который сменит на посту главного тренера украинца Александра Рябоконя, сообщает «Белорусский футбол».



Планируется, что уже в пятницу Петрушин приступит к работе с командой. Кандидатами на этот пост были: немец Тони Хей, чех Петр Уличны, украинец Александр Севидов и россиянин Василий Кульков, передает «Советский Спорт». Еще рассматривался действующий белорусский игрок Александр Хацкевич, но руководство «Динамо» остановилось на Петрушине.