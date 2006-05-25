Тимощуком заинтересовались «Аресенал» и «Манчестер»

По информации tribalfootball английские гранды «Арсенал» и «МЮ» обратили внимание на полузащитника донецкого «Шахтера» Анатолия Тимощука, после того как президент этого украинского клуба Ринат Ахметов заявил, что клуб готов продать футболиста.



«Мы сейчас открыты для переговоров относительно трансфера Тимощука, потому что в нашем составе достаточно украинских игроков. Мы не продавали этого футболиста прежде из-за лимита на легионеров. Сейчас ситуация поменялась. Я не могу назвать сумму трансфера этого игрока, потому что со встречным предложением на нас должны выходить потенциальные покупатели, клубы, которые заинтересованы в его услугах», - сказал Ахметов. Об этом сообщает ManUtd.Ru.