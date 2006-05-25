«Формула-1»: гвоздем «Фестиваля Скорости» будет Хаккинен

Традиционный Фестиваль Скорости в Гудвуде, который пройдет с 7 по 9 июля, соберет в этом году звездную компанию. Организаторы Фестиваля сегодня заявили о том, что получено согласие Мики Хаккинена, компанию знаменитому финну составят не менее легендарные Дерек Белл, Джек Брэбем, Жаки Икс, Алан Джонс, Найджел Мэнселл, Йохен Масс, Стирлинг Мосс, Джеки Стюарт и Джон Сертис, - сообщает «F1news».



На фестиваль, традиционно проходящий на юге Англии, в огромном поместье Лорда Марча, каждый год собираются старинные машины из частных коллекций и новинки крупнейших автомобильных брэндов. По дорожкам старинного парка проложена настоящая гоночная трасса, на которой соревнуются машины разных классов — от электромобилей до исторических болидов Формулы 1, но все же Фестиваль Скорости в Гудвуде — это не соревнование в чистом виде, а звездная тусовка, часть имиджа британского автоспорта, передает «Советский Спорт».