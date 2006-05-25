Теннис: Давыденко – в 1/4 финала турнира в Австрии

Николай Давыденко вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Портшахе (Австрия), призовой фонд которого составляет более 320 тысяч евро.



В четверг россиянин, посеянный под первым номером, в рамках второго круга нанес поражение испанцу Рубену Рамиресу-Идальго, занимающему в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП) 80-е место.



Поединок, который продолжался около 1 часа и 10 минут, завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу Давыденко.



За выход в полуфинал он поборется либо еще с одним представителем Испании Николасом Альмагро, посеянным под 6-м номером, либо с итальянцем Потито Стараче, передает «РИА«Новости».



Стоит напомнить, что Николай Давыденко является действующим победителем турнира в Портшахе. В прошлом году в финальном матче россиянин взял верх над хозяином кортов Юргеном Мельцером (6:3, 2:6, 6:4).