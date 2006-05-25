Марадона устроился на чемпионат мира комментатором

Частная испанская телекомпания "Куатро" заключила контракт с бывшим капитаном сборной Аргентины Диего Марадоной, который во время чемпионата мира по футболу в Германии согласился работать в качестве комментатора. По словам знаменитого аргентинца, для него это возможность "изнутри вновь почувствовать чемпионат мира", пишет испанское издание AS.



Марадона будет не только комментировать матчи, но и участвовать в качестве эксперта в аналитических передачах и дневниках мирового первенства. Аргентинец договорился, что его постоянное шоу "Вечер с десятым номером" будет на период ЧМ-2006 идти на телеканале "Куатро". Кроме того, Марадона, который прилетел в Мадрид, чтобы подписать соответствующий контракт, согласился на съемки в документальном фильме о самом себе, права на который будут принадлежать компании "Куатро", передает «Лента.ru».



На пресс-конференции, посвященной подписанию контракта, Марадона высоко оценил шансы сборных Испании, Нидерландов, Италии, Англии, Германии и Аргентины, признав при этом, что безусловным фаворитом мирового первенства является сборная Бразилии. "Но бразильцам, хоть они и находятся на ступеньку выше всех, придется хорошенько постараться, чтобы защитить свой чемпионский титул", - заявил Марадона.